Fire er døde og knap 100 såret efter kraftigt jordskælv i Japan

Det oplyses ikke, hvornår arbejdet ventes at blive genoptaget.

Flere trafikforbindelser til den nordøstlige del af landet er blevet afbrudt efter jordskælvet. En større hovedvej er blandt andet blevet lukket, så den kan blive tjekket for skader.

Al drift med Japans berømte højhastighedstog Shinkansen er også blevet midlertidigt indstillet.

Jordskælvet ramte onsdag klokken 23.36 lokal tid - 15.36 dansk tid. Det ramte i en dybde på omkring 60 kilometer ud for Fukushimas kyst.

Det var her, at et atomkraftværk den 11. marts 2011 blev ramt af et jordskælv og en efterfølgende tsunami. Omkring 18.500 personer døde dengang.

Skælvet medførte også den største atomkatastrofe siden ulykken i Tjernobyl i 1986.