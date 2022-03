128 cubanere får årelange fængselsstraffe efter protester

Af de 129 tiltalte blev 128 fundet skyldige i tyveri og i at have tilskyndet til oprør. To af de tiltalte blev idømt 30 års fængsel, mens resten fik kortere straffe, lyder det i udtalelsen.

Cubas højesteret oplyser ikke alderen på de dømte, men siger, at de under demonstrationerne blandt andet væltede biler og kastede sten, flasker og molotovcocktails mod politiet og agenter fra indenrigsministeriet.

Under protesterne i juli gik tusindvis af cubanere på gaden i flere byer over hele øen. Det gjorde de blandt andet for at vise deres utilfredshed med landets dårlige økonomi og regeringens undertrykkelse af befolkningen.