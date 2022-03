Putins advarsel: Forrædere vil blive spyttet ud som insekter

- Alle folk, og især det russiske folk, kan altid adskille ægte landsmænd fra afskum og forrædere. De vil spytte dem ud som et lille insekt, der tilfældigvis flyver ind i deres mund, lyder det fra Putin.

Ifølge Putin forsøger Vesten at fremprovokere civile konfrontationer i Rusland og bruge Ukraine som et springbræt til en offensiv mod russerne.

- Der er ét mål - at ødelægge Rusland, siger han på onsdagens møde.

Vesten har ifølge præsidenten planer om at bruge russiske statsborgere som en ”femte kolonne”. Det er et udtryk om statsborgere, der under en krig vender sig mod sit eget land og kæmper for landets fjende.