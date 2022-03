USA sender droner til Ukraine som del af stor våbenpakke

En lang række Nato-lande, herunder USA og Danmark, har bidraget med våben og anden form for hjælp til Ukraine. Ingen Nato-lande vil dog sende soldater ind i Ukraine, der ikke er en del af forsvarsalliancen.

Rusland invaderede Ukraine torsdag den 24. februar. Siden dengang er flere ukrainske byer blevet udsat for voldsomme bombardementer.

Tre millioner personer er de seneste knap tre uger flygtet ud af Ukraine. Inden krigens udbrud var der omkring 44 millioner indbyggere i landet.

Størstedelen er flygtet til nabolandet Polen. Her har man indtil videre taget imod over 1,8 millioner flygtninge. Rumænien, Moldova, Ungarn og Slovakiet har også alle taget imod et stort antal flygtninge.