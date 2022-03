FN’s øverste domstol beordrer Rusland til at stoppe invasion

Afgørelsen bliver budt velkommen af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han kalder det for en stor sejr for Ukraine.

- ICJ har beordret et øjeblikkeligt stop for invasionen. Ordren er bindende i henhold til folkeretten. Rusland skal overholde den straks, siger han.

ICJ, der ligger i Haag, er FN’s øverste domstol.

Domstolens afgørelser er bindende. Den kan reelt dog ikke påtvinge lande at følge dens ordrer. Det er også set tidligere, at ordrer er blevet ignoreret.

Flere analytikere mener dog, at onsdagens afgørelse kan give Ukraine et yderligere skub i forhold til at få hjælp fra omverdenen.