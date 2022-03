31/03/2022 KL. 11:45

Krigen i Ukraine har skabt en hær, som polakkerne ikke vidste, at de havde

Chok over, at naboen er i krig. Frygt for, at det skal sprede sig. Den enorme flygtningestrøm fra Ukraine til Polen har skabt en hær af så mange frivillige, at det synes at være kommet bag på polakkerne.