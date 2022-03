20/03/2022 KL. 06:00

Fremmedkrigerne i Ukraine bliver samlet op fra dette hotel

Et polsk hotel nær grænsen til Ukraine er blevet opsamlingssted for udlændinge, der kommer for at kæmpe mod russerne. En amerikansk soldaterveteran fortæller Jyllands-Posten, hvordan det foregår. Han er netop kommet tilbage fra den ukrainske militærbase, som for en uge siden blev ramt af russiske missiler.