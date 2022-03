Fængslet britisk-iransk nødhjælpsarbejder frigivet i Iran

Familierne til de frigivne mener, at de to har været taget som politiske gidsler, indtil briterne betalte en gæld til Iran på over 3,5 milliarder kroner for forsvarsudstyr købt under shahen tilbage i 1970’erne.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger til BBC onsdag, at hun har gjort det til en prioritet at betale en legitim gæld tilbage i Teheran.

Briterne har undgået at knytte gælden og tilbageholdelsen af de to personer sammen.

Truss siger, at det er to separate sager, og hun siger, at det er sanktioner mod Iran, som hidtil har hindret, at gælden kunne afvikles.

Den udvikling kommer på et tidspunkt, hvor Iran har fokus på forhandlinger i Wien om atomaftalen fra 2015.