16/03/2022 KL. 14:59

Stil dit spørgsmål allerede nu: Seniorforsker svarer torsdag på læsernes spørgsmål om krigen set fra et russisk perspektiv

Det er nu næsten 3 uger siden, at Rusland invaderede Ukraine. JP's læsere får her mulighed for at stille Rusland-ekspert Flemming Splidsboel Hansen deres spørgsmål, som han vil svare på torsdag mellem kl. 09 og kl. 10.