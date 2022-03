Op mod 100.000 mennesker er forsvundet i Mexico

Teknikere arkiverer her dagligt, hvad de finder - knogler, knapper, øreringe, tøjstykker med mere fra savnede. Effekterne sendes til retsmedicinernes laboratorier.

Men der er langtfra ressourcer til at behandle de mange sager effektivt. Der er for mange fragmenter, for mange savnede, for mange døde. Kun ganske få sager efterforskes til bunds og fører til en retssag.