Første Nato-land kræver flyveforbud over Ukraine

I sine åbningsbemærkninger til mødet kommer Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, ikke ind på spørgsmålet, men siger:

- Nato-lande har ydet betydelige militære og humanitære bidrag til Ukraine. Det vil man forsætte med. Samtidig styrker Nato vores alarmberedskab og tilstedeværelse i den østlige del af alliancen, siger Jens Stoltenberg.

Han peger blandt andet på, at der nu er 100.000 amerikanske soldater i Europa for at medvirke til at at sikre, at krigen ikke breder sig fra Ukraine.

USA forsvarsminister, Lloyd Austin, siger på vej ind til mødet, at USA vil håndhæve Natos artikel 5, hvis Rusland fører krigen ind i Nato-territorium:

- Vores deltagelse her sender et signal om, at vi forbliver forenet i støtten til Ukraine. Præsident Biden har også gjort det klart, at USA’s vilje til at håndhæve artikel fem er stålsat, siger Lloyd Austin.