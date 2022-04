Vladimir Putin har siddet ved magten i Rusland i over 20 år, og hans styre er den seneste periode blevet stadig mere krigerisk og radikaliseret kulminerende med invasionen af Ukraine.

Men skal vi forvente, at krigen låser Rusland fast i langsigtet isolation, puffer det nuværende regime ud over kanten, eller svækker Rusland så afgørende, at det kun har en fremtid som Kinas juniorpartner? Vi har set på tre mulige scenarier.