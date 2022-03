100.000 briter er interesserede i at huse ukrainske flygtninge

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under den nye ordning vil borgere, organisationer, virksomheder og lokalsamfund fra slutningen af denne uge kunne tilbyde ophold til ukrainere via en hjemmeside.

Enhver, der stiller et værelse eller et hjem til rådighed, skal dokumentere, at boligen lever op til de normale standarder.

”Homes for Ukraine”-programmet er åbent for ukrainske statsborgere og deres nærmeste familiemedlemmer. Det vil give dem mulighed for at bo og arbejde i Storbritannien i op til tre år.

De vil i den tid også få adgang til sundhedspleje, økonomiske ydelser og uddannelse.

Premierminister Boris Johnsons regering har fået kritik for at have været for sløv til at tillade ukrainske flygtninge indrejse ved at fastholde de eksisterende regler for asylansøgninger og indrejsevisum.