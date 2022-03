Erfaren krigsfotograf fra Fox News er dræbt i Ukraine

To dage efter invasionen blev to ansatte fra danske Ekstra Bladet ramt af skud i Østukraine. De to, journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen, blev ramt, da deres bil blev beskudt.

Stefan Weichert blev ramt af skud i skulderen. Ifølge Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix, blev journalistens krageben brækket. Emil Filtenborg blev ramt af skud i læggen, låret og ryggen.

Begge danske journalister overlevede angrebet i det østlige Ukraine.