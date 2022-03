Zelenskyj åbner døren for alternativ til Nato-medlemskab

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tirsdag luftet muligheden for at finde alternativer til et medlemskab af forsvarsalliancen Nato.

Det sker ved et møde i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force, JEF.

I en videotale siger den ukrainske præsident således, at ukrainerne måske skal på jagt efter sikkerhedsgarantier i stedet for et reelt Nato-medlemskab.