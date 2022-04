Lettermans første selvstændige talkshow, et humoristisk morgenmagasin, floppede godt nok og blev taget af skærmen efter kun fire måneder i 1980.

Men i 1982 gjorde han comeback med ”Late Night” på NBC, inden han i 1993, efter skuffelsen over ikke at blive Johnny Carsons arvtager, rykkede til rivalen CBS og fortsatte i samme stil under navnet ”Late Show”.

Lettermans liv tog en drejning tilbage i 2003, da han fik en søn med sin mangeårige veninde, Regina Lasko, som han senere giftede sig med.

Efter at de sene aftener var overstået, lod Letterman sit skæg stå og vendte tilbage med Netflix-serien ”My Next Guest Needs No Introduction” i 2017.

Her var stilen lagt om, og Letterman anlagde en mere uironisk stil med gæster, han efter eget udsagn ser op til: Barack Obama igen samt Kanye West og Malala Yousafzai har været med indtil videre.

Det seneste program blev sendt i 2020, men det er ikke meldt ud, om Letterman fortsætter på Netflix.

Men hvis man savner hans underspillede humor, er der altid klippene på Youtube at vende tilbage til.

/ritzau/