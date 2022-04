Jacob Zumas liv er fyldt med retsmøder

Der er også en egentlig korruptionssag på vej mod Zuma.

Zuma har forgæves forsøgt at få anklageren skiftet ud, men ifølge sydafrikanske medier ventes sagen snart at begynde.

Skattepenge til ombygning

I store dele af sit politiske liv har Zuma haft korruptionsanklager hængende over sig, men gang på gang har han reddet stormen af som den snu politiker, han også er.

En af de sager, der dog synes at have givet Jacob Zumas omdømme permanente ar, er ombygningen af hans private hjem for skatteydernes penge.

Huset blev istandsat for 15 millioner dollars og fik blandt andet en pool, hønsegård og et amfiteater.

Zuma mente, at han var i sin gode ret til at bruge statens penge på projektet, men i 2016 slog Højesteret i Sydafrika fast, at han skulle betale pengene tilbage.