Russiske anklagere vil have oppositionsleder fængslet i 13 år

Den russiske anklagemyndighed tager skridt til at få idømt den fængslede Kreml-kritiker Aleksej Navalnyj en ny dom på yderligere 13 års fængsel. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass tirsdag.

Anklagemyndigheden vil have Navalnyj dømt for ”bedrageri og foragt for retten. Han afsoner for øjeblikket en dom på to og et halvt års fængsel i en fangelejr øst for Moskva for at have forsømt at melde sig hos myndighederne i forbindelse med en betinget fængselsdom.