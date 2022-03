Under min seneste reportagetur med tolken Alisa Koverda var vi i Kyivs natteliv for at tjekke beskyttelsesrum. Undervejs indtog vi en lyserød cocktail i en underjordisk bar, hvor personalet spøgte med at have masser af spiritus til at opmuntre dem, der ville søge ly i baren i tilfælde af et luftangreb.

Det er en måned siden, dengang man i Ukraines hovedstad stadig festede og blot slog en russisk invasion hen som en joke. Men få dage senere kom den til alles chok. Og lige siden har Alisa Koverda været tvunget i beskyttelsesrum gentagne gange. På ny har hun også haft cocktails i hånden – men dog af en noget anden slags.