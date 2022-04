To år efter covid-19 for alvor tog fart i Rusland, krævede epidemien i sidste uge sit hidtil mest prominente offer. Den 75-årige nationalistiske toppolitiker Vladimir Zjirinovskij døde efter flere måneders sygdom. Han blev dermed et af de seneste ofre for en epidemi, som ifølge uafhængige skøn har kostet over 1 mio. russere livet.