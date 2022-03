Efter blodigt russisk morgenangreb efterlyses nye spilleregler: »Jeg vil gerne se fly derovre«

Oberst Leonid Benzalo og de andre officerer blev vækket af luftangrebssirenernes hylen kl. 3.20 om natten, hvorefter de sprang ud af deres senge på den ukrainske militærbase i Yavoriv for at løbe til en nærliggende skov for at søge ly.

Soldaterne skjulte sig under trækronerne i to timer og var på vej tilbage til sovesalen, da de russiske missiler ramte. Eksplosionen var så kraftig, at Leonid Benzalo blev kastet på tværs af salen. Men i virkeligheden var han heldig. For i forhold til mange andre slap han nådigt.