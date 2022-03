Hver gang et tog ankommer til Krakow fra øst, stiger et nyt hold ukrainere med tomme udtryk i ansigterne ud på perronen.

Med tasker og kufferter på slæb er de usikre på, hvor de nu skal hen. Hvor de skal sove i nat.

Krakow er den første store by i Polen, når man krydser ind over grænsen fra Ukraine, og nogle flygtninge ender med at tilbringe natten på stationens granitgulv – under en rulletrappe eller i et hjørne, inden de finder midlertidigt husly et andet sted.