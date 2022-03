To lande vil have Rusland straffet for nedskudt passagerfly

ICAO, er en organisation under FN, som arbejder med at skabe ensartede standarder for lovgivningen omkring civil luftfart i medlemslandene. Den har hovedkvarter i Montreal.

- Rusland var i henhold til internationale retlige regler skyld i nedskydningen af flyet, og et sagsanlæg i ICAO er et skridt fremad i kampen for retfærdighed for de 298 ofre - heriblandt 38 australiere, siger den australske premierminister, Scott Morrison i en udtalelse sammen med sin udenrigsminister, Marise Payne.

Det fælles sagsanlæg i henhold til Artikel 84 i Konventionen for International Civil Flytrafik, er separat fra Hollands retsforfølgelse af fire drabsmistænkte - tre russere og en ukrainer - der søges dømt for deres individuelle skyld i forbrydelsen.