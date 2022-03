Tidligere guerillasoldat kan blive Colombias næste præsident

Knap 39 millioner ud af Colombias 50 millioner indbyggere er stemmeberettigede.

Colombia har altid haft en højreorienteret præsident, men meningsmålinger viser, at Gustavo Petro har en reel chance for at vinde præsidentvalget.

Petro er tidligere guerillasoldat, tidligere borgmester i hovedstaden Bogotá og nuværende senator.

Ved præsidentvalget til maj skal han op mod blandt andre den midtsøgende Ingrid Betancourt, der søndag vandt sit partis præsidentkandidatur.