IMF: Rusland ryger ned i en dyb recession

Hun bliver spurgt, om det i givet fald kan udløse en global finanskrise.

- I øjeblikket nej, svarer hun.

I sidste uge sagde Kristalina Georgieva, at IMF er på vej med en nedskrivning af den hidtidige prognose for verdensøkonomien for 2022.

Den lyder i øjeblikket på 4,4 procent, men så høj en vækst får vi ikke på grund af krigen i Ukraine, siger hun.

Den nye prognose vil dog fortsat være positiv, siger hun.

Den internationale organisation IMF har over 190 medlemslande.

Hvis et land kommer i økonomiske problemer, som det før er set med blandt andet Grækenland og Argentina, er det IMF, der bliver koblet på for at hjælpe landet ud af krisen ved at sikre lån og reformer.