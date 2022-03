Kina lukker hele byer ned som følge af nye smitteudbrud

Søndag fortæller en lokal embedsmand, at byen Jilin med over 1,6 millioner indbyggere senest er blevet lukket delvist ned. Her er hundredvis af kvarterer blevet forseglet.

- Udbruddet viser, at spredningen med omikronvarianten sker i det skjulte og meget hurtigt. Den er svær at opdage i de tidlige stadier, siger Zhang Yan, der er Jilin-provinsens sundhedschef, på et pressemøde.

Kina har under hele pandemien haft en strategi om at have tæt på nul smittede og reagerer derfor prompte på selv de mindste smitteudbrud med meget strenge restriktioner.