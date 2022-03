Johnson og nordiske ledere skal drøfte nye tiltag mod Rusland

Gruppen omfatter ud over Storbritannien alle nordiske og baltiske lande samt Holland. Bortset fra Sverige og Finland er alle lande i gruppen medlem af Nato.

Deltagerne skal blandt andet drøfte nye måder at isolere Ruslands økonomi på. Desuden ventes de at blive enige om at øge antallet af fælles militærøvelser i Østersøen og Nordatlanten.

Det oplyser premierministerens kontor i Downing Street.

Boris Johnson vil opfordre gruppen til at arbejde mere sammen for at sikre, at ingen andre lande bliver offer for Ruslands præsident Vladimir Putins ”aggressioner”.