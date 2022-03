Frankrig giver tilskud til benzin i fire måneder

Det var ikke alle franskmænd glade for.

I november samme år opstod bevægelsen De Gule Veste, opkaldt efter de gule veste, som hver en bilist skal have i sin bil.

Bilister ude på landet, hvor mange franskmænd er nødt til at have bil, og hvor pengene ofte er små, blokerede vejkryds og rundkørsler for at protestere mod planen om dyrere brændstof.

Protesterne bredte sig, og snart var De Gule Veste en protestbevægelse, som var rettet imod det generelt dyre liv for almindelige mennesker i Frankrig.

Macron droppede i øvrigt sine afgifter på brændstof.