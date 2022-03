Megen opmærksomhed på krigsskuepladsen samler sig lørdag om de civile, der har svært ved at komme væk fra omringede byer, herunder hovedstaden Kyiv.

Oleksij Kuleba, guvernør i Kyiv-regionen, siger, at der lørdag morgen var kampe og luftangreb, som forhindrede evakueringer.

Men senere lørdag er det lykkedes med nogle evakueringer.

Der er også stadig problemer i havnebyen Marjupol, hvor det både er besværligt at evakuere civile og at få hjælp ind i den omringede by.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har kaldt situationen for ”den værste humanitære katastrofe på planeten”.

1500 civile skal være dræbt på 12 dage i byen.

Der har lørdag været modstridende oplysninger fra byen om en moské, der skulle være blevet ramt af russiske granater.