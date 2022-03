Fredag talte Putin i telefon med Finlands præsident, Sauli Niinistö.

Her understregede Niinistö ifølge det finske præsidentkontor ”behovet for en øjeblikkelig våbenhvile og at sørge for sikker evakuering af civile”, lød det fra hans kontor.

Derudover påpegede han også, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ønsker direkte forhandlinger med Putin.