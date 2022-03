Guvernør: Ruten ud af bombede Mariupol beskydes konstant

Fredag skrev byrådet, at knap 1600 civile har mistet livet i Mariupol som følge af russiske bombardementer.

Tallene er ikke uafhængigt bekræftet.

Lørdag morgen er der meldinger om, at en moské i byen har været udsat for bombardementer. Her skal over 80 børn og voksne have søgt tilflugt, oplyser Ukraines udenrigsministerium. Ifølge nyhedsbureauet AP er der ikke umiddelbart meldinger om tab her.

En række evakueringsforsøg fra belejrede ukrainske byer er i løbet af ugen slået fejl. Fredag lykkedes det dog ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at evakuere over 7000 civile fra i alt fire ukrainske byer.

Rusland afviser at angribe civile mål. Fra russisk side beskyldes ukrainere for at hindre evakueringerne.