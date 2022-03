Dele af en stor russisk militærkonvoj nord for Kyiv har spredt sig. Formålet er ”sandsynligvis” at bidrage til at omringe hovedstaden.

Det skriver det britiske forsvarsministerium lørdag morgen.

- Det kan også være et forsøg fra russernes side på at mindske dens sårbarhed over for ukrainske modangreb, som har sat markante spor hos russiske styrker, skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter.