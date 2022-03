Overblik: Det er der sket i Ukraine i nat

Satellitbilleder viser, at russiske styrker rykker tættere på Kyiv og ser ud til at skyde med artilleri mod boligområder. Flere kvarterer i Kyiv står i brand, skriver Reuters.

Også i byerne Zjytomyr og Vasylkiv vest for Kyiv har det russiske militær indledt et natligt angreb. Tidligt lørdag morgen er der meldinger om flere eksplosioner i storbyen Dnipro.

Tænketanken Institute for the Study of War skriver i deres seneste rapport lørdag morgen, at det tyder på, at de russiske styrker er ved at regruppere sig omkring Kyiv i forsøget på et større samlet angreb, efter at flere forsøg tidligere på ugen er slået fejl.

Borgmesteren i den sydlige by Melitopol, Ivan Fedorov, blev fredag bortført af russiske soldater, som har besat byen, viser optagelser. I en video sent fredag aften bekræfter præsident Volodymyr Zelenskij bortførelsen. Han kalder bortførelsen en ny form for terror og siger, at russernes handlinger vil blive betragtet på samme måde som handlinger fra Islamisk Stats terrorister.