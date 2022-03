Biden: Nato-soldater i Ukraine vil udløse en verdenskrig

USA’s præsident, Joe Biden, afviser endnu en gang at sende amerikanske soldater ind i Ukraine for at bekæmpe de russiske invasionsstyrker, fordi det vil have katastrofale konsekvenser.

- Vi vil ikke udkæmpe en krig mod Rusland i Ukraine. En direkte konfrontation mellem Nato og Rusland er tredje verdenskrig, og noget vi skal bestræbe os på at forhindre, skriver Biden i et tweet.