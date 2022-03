- Han nægtede at samarbejde med fjenden, tilføjes det.

Ifølge parlamentet blev borgmesteren bortført, da han fredag befandt sig på et af byens krisecentre, som håndterer problemer med forsyninger.

I en video sent fredag aften bekræfter præsident Volodymyr Zelenskyj bortførelsen. Samtidig kalder han Ivan Fedorov for ”en borgmester, som modigt forsvarer Ukraine og medlemmerne af sit lokalsamfund”.

- Dette er tydeligvis et tegn på svaghed blandt angriberne. De er rykket ind i et nyt stadie af terror, hvor de forsøger at eliminere repræsentanter for de legitime lokale ukrainske myndigheder fysisk, siger præsidenten i videoen.