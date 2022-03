Kun lidt over 7000 blev evakueret i Ukraine fredag

Der er også mangel på mad i byen, der ligger ud til Det Azovske Hav i det østlige Ukraine.

Ifølge bystyret i Mariupol er mindst 1582 civile blevet dræbt som følge af russiske granat- og bombeangreb.

Ruslands forsvarsministerium har sagt, at havnebyen er fuldstændig omringet.

Ud over at beskylde Rusland for bevidst at forhindre civile i at komme væk fra byen beskylder ukrainske myndigheder det russiske militær for at forhindre konvojer med humanitær hjælp i at komme frem til byen.

- Situationen er kritisk, siger en rådgiver for Ukraines indenrigsminister.