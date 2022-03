Vodka og pub skifter navn for ikke at blive forbundet med Rusland

Baren har ligget det samme sted i 22 år og er populær blandt russiske immigranter.

Ejerne opkaldte den efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, som en vittighed, da Putin første gang førte valgkamp for at blive Ruslands præsident.

- Jeg tror, vi har gjort det rigtige. Vi vil væk fra politik. Det er meningen, at det her skal være et glad sted, siger ejeren, Leon Teterin, til NPR.

Ruslands invasion af Ukraine har også fået konsekvenser i den kulinariske verden, skriver The New York Times.

En restaurant i byen Quebec, som ligger i den fransktalende del af Canada, der skal have opfundet retten poutine, vil ikke længere kalde retten poutine.

Det skyldes, at poutine udtales og skrives på samme måde, som Vladimir Putins efternavn gør på fransk, skriver avisen.