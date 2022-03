FN afviser russiske anklager om biologisk våbenprogram i Ukraine

FN har ”ikke kendskab” til et ”biologisk våbenprogram” i Ukraine.

Det siger FN’s nedrustningschef, Izumi Nakamitsu. Det sker ved et møde i FN’s Sikkerhedsråd fredag.

Han advarer til gengæld om, at risikoen for en atomulykke i Ukraine ”stiger dag for dag”.

Rådet er samlet for at drøfte russiske anklager om, at Ukraine driver biologiske våbenlaboratorier med støtte fra USA.