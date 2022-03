Chiles yngste præsident aflagde ed iført åbne skjorteflipper

Mange chilenere mener, at forfatningen bidrager til social ulighed. Det skyldes blandt andet, at den ikke slår fast, at det er statens ansvar at yde sundhedshjælp og uddannelse til borgerne.

Boric arver desuden en økonomi, der er hårdt ramt af coronapandemien.

Den stor del af landets vækst i bruttonationalproduktet (bnp) sidste år var drevet af midlertidige pandemitilskud. Centralbanken har hævet renten for at bremse inflationen i landet.

Boric har lovet at indføre et europæisk-inspireret demokrati i Chile. Han vil øge skatterne for at finansiere sociale reformer. Imens skal den stigende gæld bremses.

Udfordringerne skal Gabriel Boric løse med et kabinet, der hovedsageligt består af kvinder, og hvor gennemsnitsalderen er 42 år.