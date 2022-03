Indien har sendt missil mod Pakistan: En beklagelig fejl

- Vi er blevet opmærksomme på, at missilet landede på pakistansk område. Mens fejlen er dybt beklagelig, er det en lettelse, at ingen har mistet livet på grund af ulykken, skriver den indiske regering.

Det pakistanske militær har torsdag udsendt en meddelelse om, at et indisk missil var landet i den østlige provins Punjab. Også Pakistan bekræfter, at landet ikke har lidt tab. Dog skal bygninger til beboelse være blevet beskadiget.

Ifølge Bloomberg udtaler militæret sig i kritiske vendinger om hændelsen. Missilet beskrives som ”ikkearmeret” og ”supersonisk”.