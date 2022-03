Russisk minister: 16.000 frivillige klar til at kæmpe i Ukraine

Og de skal have den nødvendige hjælp til at komme i kamp, lyder det fra Putin.

- Hvis I ser, at der er folk, som på eget initiativ - ikke for penge - ønsker at hjælpe folk, som bor i Donbass, så skal vi give dem det, de vil have, og hjælpe dem med at komme til konfliktzonen, siger Putin henvendt til Sjojgu under et tv-transmitteret møde fra det russiske sikkerhedsråd.

Rusland indledte 24. februar en invasion af Ukraine. Putin har omtalt krigen som en ”særlig militæroperation”.

Ukraine hævder allerede at have hvervet tusindvis af frivillige til at kæmpe mod Rusland.