11/03/2022 KL. 16:26

For abonnenter

Se billederne: Ruslands invasion har lagt storbyer i grus

En række satellitbilleder fra virksomheden Maxar viser de massive ødelæggelser af flere ukrainske byer efter Ruslands invasion. Storbyen Kharkiv er efter to ugers tung beskydning så ødelagt, at analytikere nu sammenligner ødelæggelserne med bombningen af Aleppo under den syriske borgerkrig.