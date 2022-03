Facebook giver ukrainere lov til at ønske død over russere

Også i Armenien, Aserbajdsjan, Estland, Georgien, Letland, Litauen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn tillades ifølge den interne mail visse former for hadtale mod russere på Facebook.

De interne mails viser også, at det vil blive tilladt at ønske død over Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Det gælder, medmindre opfordringen bliver for konkret.

Indeholder et opslag to såkaldte troværdighedsindikatorer - for eksempel metode eller sted - overtræder det alligevel Facebooks regler.

Tiltaget har straks vist sig kontroversielt.

Ruslands ambassade i USA tager skarpt afstand fra det.

- Metas aggressive og kriminelle retningslinjer er uhyrlige og fører til tilskyndelser til had og fjendtlighed over for russere, skriver ambassaden i en meddelelse.