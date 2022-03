Talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki afviste onsdag beskyldningen som ”absurd” og antydede, at Rusland kan være i færd med at gøde jorden for at bruge et kemisk eller biologisk våben i Ukraine.

Talsmand for USA’s udenrigsministerium Ned Price fulgte op og sagde, at Rusland ”opfinder falske påskud i et forsøg på at retfærdiggøre sine egne forfærdelige handlinger i Ukraine”.

Rusland har gennem mange år gentaget beskyldninger om, at USA samarbejder med ukrainske laboratorier om at udvikle biologiske våben.