Islamisk Stat har udpeget ny al-Quraishi som gruppens leder

Han døde ifølge USA, da han sprang sig selv og familien omkring sig i luften. Det skete, da amerikanske styrker forsøgte at tage ham til fange i det nordvestlige Syrien.

Den tidligere leder var i spidsen for IS fra 2019. Han havde taget over efter Abu Bakr al-Baghdadi, som var blevet dræbt under en amerikansk militæraktion i Syrien.

Derfor blev al-Quraishis død set som et hårdt slag mod IS, som dermed havde mistet to ledere på godt to år.

Nu er en ny al-Quraishi klar til at overtage styringen i gruppen.

Meget lidt vides om den nye leder. Han skal stå i spidsen for IS, på et tidspunkt hvor bevægelsen er svækket som følge amerikansk-støttede operationer i Irak og Syrien, som er gået målrettet efter gruppen.