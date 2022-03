Appeldomstol har omgjort frifindelse af to for drab på Hariri i 2005

En tredje blev også frifundet i 2020, men vedkommendes frikendelse er ikke blevet anket. Den hovedmistænkte blev kendt skyldig i drab og i at have begået en terrorhandling i 2020.

I 2020 afgjorde en særdomstol for Libanon i Holland, at de tre andre i sagen ”ikke kunne bevises skyldige uden for enhver tvivl”.

Men ved appeldomstolen er dommerne enige om, at det var en fejlvurdering. De to er skyldige. Derfor vil der blive udstedt en arrestordre på dem torsdag eftermiddag.

Rafik Hariri blev dræbt af en kraftig bilbombe i Libanons hovedstad, Beirut, i 2005. Bomben kostede også 21 andre mennesker livet.