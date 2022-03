Macron og Scholz har krævet våbenhvile i samtale med Putin

To af Europas mest magtfulde ledere har torsdag diskuteret den igangværende krig i Ukraine med Ruslands præsident, Vladimir Putin

Emmanuel Macron, der er præsident i Frankrig, og Olaf Scholz, Tysklands forbundskansler, har således talt med den russiske leder.

Det oplyser Frankrigs præsidentkontor.

Under samtalen krævede Macron og Scholz, at der indføres en øjeblikkelig våbenhvile i Ukraine. Det lød desuden, at en løsning på situationen skal komme gennem forhandlinger mellem Rusland og Ukraine.