USA frygter, at Rusland snart vil bruge kemiske våben i Ukraine

Storbritannien og USA frygter, at Rusland er ved at gøde jorden til et muligt angreb med kemiske våben i Ukraine. Det siger talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki ifølge avisen The Guardian.

Udmeldingen kommer, efter at embedsfolk i Kreml onsdag uden at fremlægge nogen beviser beskyldte USA for at drive et program med at udvikle biologiske våben i laboratorier i Ukraine. Beskyldningerne blev senere også støttet af en talsperson fra Kinas udenrigsministerium, men de er blevet kategorisk afvist af USA.