Den lokale caféleder Rifki Saldi Yanto har oplevet et fald i russiske turister de seneste dage. Han siger, at dem, der er tilbage, nu betaler med kontanter i stedet for kreditkort.

Ruslands ambassade i Indonesien oplyser, at man forsøger at hjælpe russiske turister i landet ved at tilbyde dem et virtuelt kreditkort, der bruger en kinesisk bank.

- Det er gratis, og folk kan bruge det, uanset hvor de er, oplyser den russiske ambassade.

I mellemtiden er mere end 7000 russere strandet i Thailand på grund af betalingsproblemer og flyaflysninger.

Ruslands økonomi står over for den alvorligste krise siden Sovjetunionens fald i 1991, efter at vestlige lande de seneste to uger har forsøgt at isolere landet fra det globale finansielle system.