Kina opfordrer europæiske topledere til tilbageholdenhed

Der er brug for at udvise ”maksimal tilbageholdenhed” i forbindelse med de igangværende kampe mellem Rusland og Ukraine.

Det siger Kinas præsident, Xi Jinping.

Han har tirsdag talt med to af Europas topledere, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.

På et videomøde siger Xi Jinping, at Kina er ”i pine over at se krigens flammer blive genantændt i Europa”. Det oplyser kinesisk stats-tv.